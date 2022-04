Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse vente bouclée grâce au clan Cristiano Ronaldo ?

Publié le 21 avril 2022 à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il n’aura plus qu’une seule année de contrat avec le Real Madrid cet été, Marco Asensio va désormais être pris en charge par Jorge Mendes, le célèbre agent de Cristiano Ronaldo.

Au même titre que Gareth Bale, Marcelo ou encore Isco, Marco Asensio (26 ans) fait partie des joueurs du Real Madrid annoncés avec insistance sur le départ en vue du prochain mercato estival. L’ailier espagnol, qui n’entre plus vraiment dans les plans de Carlo Ancelotti, est sous contrat jusqu’en juin 2023 et pourrait donc être vendu pour éviter de le voir partir libre dans un an. Et un célèbre agent pourrait d’ailleurs accélérer le dossier Asensio au Real Madrid…

Jorge Mendes prend le cas Asensio en main