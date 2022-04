Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti laisse planer le doute sur l’avenir d’Asensio…

Publié le 18 avril 2022 à 22h30 par La rédaction

Alors que l’avenir de Marco Asensio est toujours flou, Carlo Ancelotti s’est confié sur le futur de l’ailier du Real Madrid.

A la fin de la saison, Marco Asensio pourra se satisfaire de ne pas avoir été enquiquiné par les pépins physiques. Très souvent aligné par Carlo Ancelotti, l’international espagnol a un rôle important dans la saison du Real Madrid. Toutefois, son avenir est encore flou. Dans un an, Asensio sera en fin de contrat et pour le moment toujours aucune prolongation en vue. Et pendant ce temps, le Milan AC continue de lui manifester son intérêt.

«Il parle au club du renouvellement de son contrat»