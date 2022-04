Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas va boucler une prolongation !

Publié le 18 avril 2022 à 20h55 par P.L. mis à jour le 18 avril 2022 à 21h05

Depuis plusieurs mois maintenant, l'OL cherche à prolonger le contrat de Maxence Caqueret, qui expire en juin 2023. Et le club lyonnais serait en train de toucher au but avec le milieu de terrain de 22 ans.