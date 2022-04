Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme menace se confirme pour Longoria avec Harit !

Publié le 22 avril 2022 à 18h10 par Dan Marciano

Président de l'OM, Pablo Longoria envisagerait de conserver Amine Harit à l'issue de son prêt. Mais ce dossier s'annonce très compliqué pour le dirigeant espagnol.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a fait preuve d'honnêteté en reconnaissant certaines erreurs dans la gestion d'Amine Harit. « Je n'ai pas eu la patience pour accepter quelques erreurs qu'il a pu faire dans certains matchs et ça l'a éloigné de l'équipe. Peu de joueurs dans le monde créent autant de déséquilibres que lui (...) Evidemment, depuis qu'on l'a fait signer on espère qu'il va rester longtemps. Je n'ai pas eu la patience pour profiter de lui plus tôt, mais désormais j'espère en profiter beaucoup » a confié l'entraîneur de l'OM au sujet du joueur prêté par Schalke 04 jusqu'à la fin de la saison. Buteur face au FC Nantes mercredi, Harit voit sa côte grimper à Marseille, à tel point que Pablo Longoria ferait tout son possible pour essayer de le conserver.

Harit reste désiré en Europe