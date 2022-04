Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier coup de froid pour le départ de cette star ?

Publié le 22 avril 2022 à 23h15 par Axel Cornic

En fin de contrat au PSG, Angel Di Maria aurait proposé ses services à la Juventus... où l’on ne semble pour le moment pas être convaincus.

Cet été, Leonardo semble vouloir se concentrer sur les départs au Paris Saint-Germain et cela concernerait notamment Angel Di Maria. L’Équipe a en effet révélé que le directeur sportif parisien souhaiterait se séparer de l’Argentin, dont le contrat se termine le 30 juin prochain et pour qui une prolongation est donc très lointaine. Une piste semble déjà se dégager, puisque ce vendredi Tuttosport a expliqué que les représentants du joueur du PSG auraient récemment contacté la Juventus, où une place pourrait se libérer avec les départs de Paulo Dybala et Federico Bernardeschi. Pourtant, à Turin Di Maria ne semble pas faire l’unanimité...

Allegri pas fan de Di Maria