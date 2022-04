Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'après-Mbappé se corse sérieusement pour Leonardo !

Publié le 22 avril 2022 à 23h10 par Pierrick Levallet

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG lorgnerait Darwin Núñez. Cependant, un autre concurrent devrait se positionner sur le dossier prochainement.

Pour le moment, personne ne sait où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant de 23 ans n’a pas encore prolongé avec le PSG. D’ailleurs, l’international tricolore n’a toujours pas dévoilé ses intentions concernant son avenir en vue de la saison prochaine. Le club de la capitale se préparerait donc au pire et essayerait de prévoir la succession de sa star. Dans cette optique, Leonardo explorerait de nombreuses pistes et aurait déjà placé quelques noms sur sa liste. Parmi les différents joueurs envisagés par le directeur sportif parisien, il y a Darwin Núñez. Auteur d’une grande saison avec le Benfica Lisbonne (33 buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues), l’Uruguayen s’est fait remarquer par plusieurs clubs sur la scène européenne. Et un prétendant de taille devrait se présenter prochainement.

Manchester United cible aussi Darwin Núñez cet été