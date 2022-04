Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dénouement approche pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 22 avril 2022 à 22h10 par Pierrick Levallet

Dans la mesure où Kylian Mbappé venait à partir cet été, le PSG envisagerait de recruter Karim Adeyemi. Cependant, le jeune attaquant allemand devrait prendre la direction de la Bundesliga.

Cet été, le PSG est toujours susceptible de perdre Kylian Mbappé. Alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain, l’international tricolore n’a toujours pris aucune décision pour son avenir. Leonardo souhaiterait donc se préparer au pire et explorerait quelques pistes sur le marché des transferts pour assurer la succession de l’attaquant de 23 ans. Parmi les noms liés au PSG ces derniers mois, on peut retrouver Karim Adeyemi. Le joueur de 20 ans est considéré comme l’un des plus talentueux de sa génération. Mais alors qu’il devrait quitter le RB Salzbourg cet été, l’Allemand ne devrait pas prendre la direction de la Ligue 1.

Adeyemi se rapproche de Dortmund