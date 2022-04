Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 22 avril 2022 à 19h15 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne s'est toujours pas exprimé publiquement pour son avenir. Mais selon Jérôme Rothen, l'attaquant de 23 ans aurait déjà une idée claire et ne changera pas d'avis tant qu'il n'aura pas obtenu certaines choses du PSG.

Alors que la fin de saison approche, l’avenir de Kylian Mbappé demeure toujours très incertain. Son contrat avec le PSG arrive à son terme en juin prochain et il n’a toujours pas dit ce qu’il allait faire pour la suite de sa carrière pour le moment. Le Real Madrid a fixé sa priorité sur lui. Mais de son côté, le club de la capitale fait tout son possible pour le prolonger et continuerait de croire en ses chances comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. Cependant, Kylian Mbappé attendrait certaines choses du côté de Paris. Et selon Jérôme Rothen, l’attaquant de 23 ans ne changera pas d’avis concernant son avenir tant qu’il n’aura pas eu gain de cause.

Pour Rothen, Mbappé n’a pas changé ses idées pour son avenir