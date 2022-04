Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences du Borussia Dortmund sur le feuilleton Haaland !

Publié le 22 avril 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 22 avril 2022 à 18h41

Pour succéder à Kylian Mbappé, le PSG songe à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le révélait l’été dernier. L’occasion pour le Borussia Dortmund d’à moitié annoncer son départ…

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé pour qui le contrat au PSG n’a toujours pas été prolongé, le10sport.com vous révélait en exclusivité le 25 août dernier que le dossier Erling Braut Haaland était jugé comme étant prioritaire aux yeux des hauts décideurs du PSG, Robert Lewandowski étant une alternative et solution immédiate en cas de départ de Mbappé à l’été 2021. Cependant, le feuilleton Haaland a connu son lot de rebondissements depuis. Du FC Barcelone au Bayern Munich en passant par Manchester City et le Real Madrid, les intérêts des plus gros cadors européens se sont multipliés pour Erling Braut Haaland. Et ces derniers temps, City aurait pris un avantage conséquent sur la concurrence. The Daily Mail faisait savoir cette semaine que le club entraîné par Pep Guardiola était prêt à lever la clause libératoire de 75M€ incluse dans le contrat du Norvégien au Borussia Dortmund qui ne sera cependant plus effective après le 30 avril prochain.

Le Borussia Dortmund vide son sac sur la clause d’Haaland

De quoi pousser le BvB à émettre des regrets quant à sa décision d’inclure une clause aussi « basse » d’un point de vue financier ? Michael Zorc est monté au créneau. « Je ne vois pas cela de manière unilatérale, c'est une situation gagnant-gagnant. C'est aussi le cas avec Erling Haaland. Il a évolué avec nous et nous avons bénéficié de ses talents. Vous pouvez maintenant dire qu'on n'aurait pas dû lui donner une clause de sortie. Mais alors on ne l'aurait pas compris du tout. Pour des gars de cette catégorie de talents, nous sommes le club le plus attractif d'Europe. C'est pourquoi cela devrait rester une partie importante de notre modèle d'affaires. Car les top joueurs finissent à Manchester City ou au Bayern Munich ». a avoué le directeur sportif du Borussia Dortmund qui quittera son poste le 1er juillet prochain au cours d’un entretien accordé à WAZ .

