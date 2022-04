Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate pour cette incroyable manœuvre du Qatar pour Mbappé !

Publié le 22 avril 2022 à 21h15 par Dan Marciano

A en croire la presse espagnole, le PSG aurait donné un chèque en blanc à Kylian Mbappé. Une information démentie par un média français.

Le PSG et le Real Madrid poursuivent leur travail, en coulisses, pour tenter d'attirer Kylian Mbappé. Les deux équipes vont toujours plus loin pour essayer de convaincre le joueur, lié au club parisien jusqu'en juin. Malgré la pression mise sur ses épaules, l'international français reste lucide. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé garde son calme et souhaite écouter les deux équipes avant de prendre une décision définitive. Et à en croire la presse espagnole, le PSG aurait tenté une incroyable manœuvre pour essayer de retenir la star française.

Aucun chèque en blanc proposé à Mbappé