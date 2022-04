Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : «Mbappé ? Je pense que ça va se faire dans la semaine»

Publié le 22 avril 2022 à 12h45 par Alexis Bernard

Le dossier Mbappé bat son plein avec la présence de ses proches à Doha ces dernières heures pour négocier avec les dirigeants qataris une possible prolongation de contrat. Interrogé par le10sport.com, Rolland Courbis indique même que le PSG pourrait se diriger vers l’annonce d’une très bonne nouvelle dans les jours à venir…

La famille de Kylian Mbappé est à Doha. L’information a été confirmée par la publication d’une story Instagram d’Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian. Une photo prise d’un balcon, avec palmiers, sable et mer, mais surtout la localisation « Doha » écrite sur la publication. Fayza Lamari, leur maman, est également à Doha. Selon les dernières informations, le clan Mbappé est au Qatar pour accélérer les discussions autour de l’avenir de Kylian, dont le contrat prend fin dans deux mois (juin 2022).

« Ça pourrait se faire le jour de l’Aïd »

Comme révélé par le10sport.com , ces dernières semaines, le PSG a clairement inversé la tendance. Paris a marqué des points précieux dans la perspective de prolonger Kylian Mbappé. Si le Real Madrid reste une destination privilégiée par la star du football français, la possibilité de le voir signer un contrat court avec le PSG, donc de rester une à deux saisons supplémentaires, prend de l’ampleur.



Sollicité par le10sport.com , Rolland Courbis semble lui-aussi optimiste quant à la décision finale de Kylian Mbappé. Pour le consultant de RMC Sports , le PSG a de grandes chances de parvenir à ses fins : « J e ne change pas d’avis sur le dossier Mbappé, je pense qu’il va prolonger et rester à Paris. Je pense, et j’espère, que ça va se faire dans la semaine. Et que les deux parties pourraient même officialiser la bonne nouvelle le jour de l’Aïd, à la fin du Ramadan, un jour important, notamment pour les Qataris. Ce serait une bonne nouvelle pour tout le monde. Les supporters du PSG comme ceux de Kylian Mbappé. Visiblement, on se dirige vers un contrat court. Kylian est un garçon intelligent, il ne va pas prendre le risque de changer de club à quatre mois d’une Coupe du Monde. Il n’a pas envie de tout bouleverser. De plus, je pense qu’il s’aperçoit, match après match, que la personne qui peut l’emmener jusqu’au Ballon d’Or s’appelle Lionel Messi. Avec les passes de Messi, Mbappé peut encore plus être décisif. Et ça, pour un garçon comme Kylian, ambitieux et intelligent, ça compte ». La fin du Ramadan est prévue pour le lundi 2 avril.