Mercato - PSG : Le feuilleton Erling Haaland est terminé !

Publié le 23 avril 2022 à 10h10 par Dan Marciano

Courtisé par les plus grandes équipes européennes comme le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich ou le PSG, Erling Haaland devrait finalement s'engager avec Manchester City.

Entre Erling Haaland et le Borussia Dortmund, c'est terminé. Même s'il n'a toujours pas officialisé ses envies de départ, l'avant-centre de 21 ans aurait décidé de quitter la Bundesliga lors du prochain mercato estival. Ces derniers mois, l'international norvégien aurait reçu plusieurs propositions, de l'Europe entière. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG s'est positionné dans ce dossier, tout comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone. Mais à en croire la presse anglaise, Haaland serait proche d'une arrivée en Premier League.

Le départ d'Haaland à Manchester City est confirmé