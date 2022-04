Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Entre le PSG et le Barça, Dembélé a tranché !

Publié le 23 avril 2022 à 8h30 par Dan Marciano

Ousmane Dembélé aurait un pré-accord avec le PSG depuis le mois de janvier. Mais l'international français, heureux à Barcelone, voudrait rester en Catalogne.

Ce n'est un secret pour personne, Ousmane Dembélé était proche de la sortie lors du dernier mercato hivernal. Président du FC Barcelone, Joan Laporta n'a pas hésité à placer l'international français sur la liste des transferts, en raison notamment de son choix de ne pas prolonger son contrat. Et pour cause, l'agent de Dembélé, Moussa Sissoko, considère que son client doit se voir proposer un salaire beaucoup plus important, malgré les difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone.

Dembélé voudrait rester à Barcelone, mais...