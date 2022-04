Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un protégé de Thomas Tuchel proche de snober Leonardo ?

Publié le 22 avril 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 22 avril 2022 à 19h35

Directeur sportif du PSG, Leonardo semblerait être bien emballé par l’idée d’accueillir Antonio Rüdiger à Paris cet été et aurait formulé une offre pour parvenir à ses fins. Cependant, le défenseur de Chelsea et protégé de Thomas Tuchel pourrait éventuellement rebondir à la Juventus…

Avant d’être remercié par le PSG en décembre 2020, Thomas Tuchel aurait milité l’été précédant son licenciement pour qu’Antonio Rüdiger débarque au PSG. Finalement, l’entraîneur allemand a pu avoir son compatriote sous sa houlette depuis sa nomination en janvier 2021. Depuis, Rüdiger a retrouvé un rôle phare au sein de la défense centrale de Chelsea, mais voit son contrat arriver à expiration en juin prochain. De quoi permettre à une flopée de clubs de se pencher sur son cas, à l’instar du directeur sportif Leonardo qui serait emballé par l’idée de renforcer une nouvelle fois l’effectif du PSG par le recrutement d’un agent libre. Et le Paris Saint-Germain serait déjà passé à l’action, avec une nouvelle derrière laquelle Leonardo se cacherait.

Le PSG a dégainé une offre pour Rüdiger !

D’après les informations de Foot Mercato, le PSG serait toujours si intéressé par Antonio Rüdiger en marge du prochain mercato festival et se serait même penché sur ce dossier il y a plusieurs mois de cela. Une offre aurait été dégainée au moment des premiers contacts qui est qualifiée de « très intéressante » par le média français. Et bien qu’elle n’ait pas débouchée sur un accord total entre les différentes parties, la proposition en question serait toujours sur la table et disponible si jamais le clan Rüdiger se montrait finalement prêt à relever le challenge PSG. Cependant, la concurrence ferait bel et bien rage dans la course à la signature du protégé de Thomas Tuchel à Chelsea.

Rüdiger en pincerait pour… la Serie A !