Mercato - PSG : Antonio Conte a approché le Qatar pour succéder à Mauricio Pochettino !

Alors que la piste Zinedine Zidane semble toujours être la priorité du Qatar, les propriétaires qataris auraient été joints par le biais d’émissaires par Antonio Conte, prêt à succéder à Mauricio Pochettino au PSG.

Ces dernières semaines, la piste Antonio Conte est revenue avec insistance dans la presse dans le cadre de la succession de Mauricio Pochettino au PSG. The Athletic expliquait même récemment qu’en cas de départ du technicien italien de Tottenham cet été, où il est sous contrat jusqu’en juin 2023, seules les options PSG et Roma seraient à prendre en considération. Et il semblerait que Conte aurait déjà tranché pour son avenir. À l’intersaison, le coach des Spurs cultiverait le désir de quitter Tottenham pour… le PSG !

