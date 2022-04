Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte affiche une certitude pour son arrivée au PSG !

Publié le 22 avril 2022 à 18h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 22 avril 2022 à 18h51

Désireux de débarquer au PSG cet été dans le cadre de prendre la succession de Mauricio Pochettino, Antonio Conte travaillerait sur son départ de Tottenham.

Comme le10sport.com vous l’a affirmé à maintes et maintes reprises ces derniers mois, la priorité absolue du Qatar pour prendre la place de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG n’est autre que Zinedine Zidane. On vous révélait d’ailleurs en décembre dernier que la venue de Zidane prenait forme grâce notamment au forcing de longue haleine de son conseiller Alain Miggliacio. Néanmoins, Antonio Conte aurait déposé sa candidature auprès des propriétaires qataris pour obtenir le poste d’entraîneur du PSG, et ce, bien qu’il soit contractuellement lié à Tottenham jusqu’en juin 2023.

Conte serait convaincu de pouvoir se libérer de son contrat !