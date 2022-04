Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un compromis trouvé entre le clan Mbappé et le Qatar ?

Publié le 23 avril 2022 à 13h45 par Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble prêt à tout afin de garder Kylian Mbappé au moins une saison supplémentaire, alors que son contrat se termine dans seulement quelques semaines.

Le 30 juin, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat. Un scénario qui hante les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour ne pas voir le prodige français leur filer entre les doigts. Des montants astronomiques sont ainsi évoqués, avec Mbappé qui deviendrait le joueur le mieux payé au monde avec 50M€ par an, sans oublier une prime de fidélité de 100M€. Pour convaincre le joueur de remettre une nouvelle fois à plus tard son départ au Real Madrid, le PSG planche d’ailleurs sur un contrat de courte durée, avec Le Parisien qui parlait récemment de deux ans plus une année supplémentaire en option.

