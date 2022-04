Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Un troisième choix révélé pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 avril 2022 à 12h45 par Axel Cornic

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ne semblent pas être les seuls à se disputer l’avenir de Kylian Mbappé, puisqu’un troisième acteur important serait à l’affût de la moindre occasion.

Voilà des mois que le feuilleton Kylian Mbappé passionne, en France comme en Espagne. Beaucoup de choses ont changé récemment et comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain a repris espoir concernant une prolongation. Plusieurs sources ont d’ailleurs parlé d’un voyage de la mère de Mbappé à Doha pour justement rencontrer les hautes instances du club parisien comme le président Nasser Al-Khelaïfi, mais surtout le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir du Qatar et propriétaire du PSG. Le Real Madrid n’est pas en reste, puisqu’un rendez-vous serait prévu dans les prochains jours avec Florentino Pérez, qui est prêt à tout pour ne pas connaitre un troisième échec après 2017 et l’été dernier.

Un club anglais à l’identité inconnue