Mercato - PSG : Une terrible bataille attend Leonardo pour Lucas Paqueta !

Publié le 23 avril 2022 à 13h10 par Thibault Morlain

Très apprécié par Leonardo, Lucas Paqueta est notamment annoncé au PSG pour son avenir. Mais d’autres options existeraient pour le joueur de l’OL.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL, Lucas Paqueta pourrait bien connaitre ses derniers moments avec les Gones. En effet, ses performances ne sont pas passés inaperçues et intéresseraient ainsi du beau monde. Cela serait notamment le cas du PSG, annoncé depuis un certain temps sur les rangs maintenant. Paqueta est très apprécié par Leonardo, qui l’avait recruté au Milan AC et avait tenté de le faire venir au PSG. Cette fois pourrait-elle alors être la bonne ?

Du beau monde pour Paqueta