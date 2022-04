Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour Amine Harit ?

Publié le 23 avril 2022 à 11h15 par Thibault Morlain

Prêté par Schalke 04 à l’OM, Amine Harit ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Toutefois, le voir rester sur la Canebière pourrait bien être compliqué. Explications.

Alors qu’Amine Harit brille en cette fin de saison avec l’OM, la question de son avenir revient de plus en plus sur la table. Actuellement, le Marocain est prêté par Schalke 04, mais les Phocéens ne disposent toutefois pas d’option d’achat. Pablo Longoria devra alors négocier avec le club allemand s’il veut conserver Harit. D’ailleurs, sur la Canebière, Sampaoli ne dirait pas non pour continuer avec le milieu offensif. « Evidemment, depuis qu'on l'a fait signer on espère qu'il va rester longtemps. Je n'ai pas eu la patience pour profiter de lui plus tôt, mais désormais j'espère en profiter beaucoup », expliquait-il ce vendredi en conférence de presse.

Un dossier trop onéreux ?