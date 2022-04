Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Pérez programme deux transferts XXL !

Publié le 23 avril 2022 à 12h00 par Bernard Colas

Cet été, Florentino Pérez veut absolument mettre la main sur Kylian Mbappé, mais le président du Real Madrid aurait également programmé deux autres arrivées de taille.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé se fait désirer pour son avenir. Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’attaquant du PSG possède déjà un accord moral avec le Real Madrid pour une arrivée cet été, mais le joueur reste à l’écoute des arguments de son club, de quoi rendre son avenir incertain. Pour autant, le Real Madrid croit en ses chances d’obtenir la signature de Kylian Mbappé, mais ce dernier n’est pas l’unique renfort espéré du côté de la Casa Blanca.

Rüdiger et Tchouaméni pour accompagner Mbappé ?