Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable coup de théâtre prend forme pour Mbappé !

Publié le 23 avril 2022 à 8h45 par Bernard Colas

Promis au Real Madrid il y a quelques mois, Kylian Mbappé n’a pas encore écarté l’idée de signer un nouveau contrat avec le PSG. D’ailleurs, la mère du joueur s’est déplacée à Doha afin de discuter d’une prolongation, et les discussions auraient été constructives.

Partira, partira pas ? Le suspense reste entier concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Libre à l’issue de la saison, l’international français semblait promis au Real Madrid, déterminé à s’attacher ses services l’été dernier, mais comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé reste à l’écoute des arguments avancés par le PSG pour une prolongation. Au sein du club parisien, on croit alors en ses chances dans ce dossier, et c’est dans ce contexte que Fayza Lamari s’est rendue au Qatar cette semaine pour discuter de l’avenir de son fils avec l’état-major qatari. Et visiblement, les discussions ont été positives.

Les échanges avancent entre le clan Mbappé et le Qatar