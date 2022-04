Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour aux sources pour Leandro Paredes ?

Publié le 23 avril 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Leandro Paredes serait susceptible d’être poussé vers la sortie par les décideurs du PSG cet été. Et pour l’ancien joueur de la Roma notamment, un retour en Serie A serait une réelle possibilité.

En marge du prochain mercato, le directeur sportif Leonardo aurait pour objectif d’entre autres renforcer le milieu de terrain du PSG. Pour ce faire, il serait question en coulisse des arrivées de Paul Pogba ou encore de Lucas Paqueta. Mais avant de pouvoir recruter, le Paris Saint-Germain va devoir dégraisser son large effectif. Et dans l’entrejeu, de nombreux joueurs seraient placés sur le marché comme Leandro Paredes pour ne citer que lui. L’Équipe a dernièrement révélé que le PSG aurait poussé pour que Paredes soit opéré suite à sa blessure pour qu’il puisse être rapidement disponible pour son éventuel futur club et de son côté, l’international argentin aimerait retrouver un temps de jeu régulier pour pouvoir être du voyage au Qatar en novembre prochain pour le Mondial. Un départ est donc d’actualité dans les esprits des deux parties.

Après la Roma, place à la Juve ou l’Inter pour Paredes ?