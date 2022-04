Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante pour l’avenir de Pogba !

Publié le 23 avril 2022 à 9h10 par Thibault Morlain

Si rien n’est encore officiel à propos de l’avenir de Paul Pogba, le joueur de Manchester United se dirige tout droit vers un départ libre en fin de saison. Ralf Rangnick l’a d’ailleurs confirmé.

Proche du départ l’été dernier, Paul Pogba était finalement resté à Manchester United. Entré dans sa dernière année de contrat, l’international français sera donc libre de s’en aller et rejoindre le club de son choix. De quoi intéresser du beau monde. En effet, le PSG serait toujours là pour récupérer gratuitement Pogba, tandis qu’un retour à la Juventus et un intérêt du Real Madrid continuent d’être évoqués. A voir maintenant ce que choisira le joueur de Ralf Rangnick, qui vient d’ailleurs de confirmer le départ de Paul Pogba.

« En l’état actuel, Pogba ne prolongera pas son contrat »