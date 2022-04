Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lance la «semaine Mbappé» !

Publié le 25 avril 2022 à 13h30 par Axel Cornic

Ce lundi, en Espagne on explique que les prochains jours pourraient être très importants pour l’avenir de Kylian Mbappé, dont la mère devrait rencontrer le Real Madrid.

L’horloge tourne et il ne reste qu’un peu plus de deux mois avant que le pire ne se réalise pour le Paris Saint-Germain. La fin de contrat de Kylian Mbappé approche et si nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’une prolongation est encore possible, rien ne semble avancer pour le moment. Dans son entourage on semble tout cas vouloir avoir tous les tenants et aboutissant de ce dossier en main, avant de prendre la moindre décision. Ainsi, sa mère se serait envolée pour Doha en fin de semaine dernière, avec plusieurs médias qui ont parlé d’une rencontre avec Nasser Al-Khelaïfi mais surtout avec l’émir du Qatar, la plus grande figure du PSG. Aucune information n’a filtré pour le moment concernant ces deux rencontres, mais Le Parisien assure qu’une offre de prolongation titanesque serait sur la table, avec un salaire annuel de 50M€ et une prime de fidélité de 100M€. C'est toutefois très loin d’être décidé, puisque désormais Fayza Lamari devrait rencontrer le Real Madrid, club avec lequel Mbappé a déjà un accord de principe selon nos informations.

Fayza Lamari va rencontrer le Real Madrid

On ne sait pas encore quel jour précisément, mais AS annonce ce lundi que la semaine clé pour l’avenir de Kylian Mbappé a commencé. Sa mère devrait effectivement rencontrer le Real Madrid et ses représentants, pour exposer les derniers évènements qui ont fait bouger les choses, surtout sur le front parisien. D’après les informations du quotidien, le club madrilène serait toujours très optimiste concernant la suite de ce dossier, persuadés de pouvoir séduire Mbappé avec un projet totalement construit autour de lui. Ce n’est pas pour autant qu’on devrait avoir une véritable réponse, puisque le joueur comme le Real Madrid auraient décidé de respecter le silence au moins jusqu’au 21 mai, date de la dernière journée de Ligue 1.

Les droits à l’image, clé du dossier Mbappé