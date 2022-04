Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tout prévu pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 25 avril 2022 à 12h45 par Bernard Colas

Si Kylian Mbappé se rapproche dangereusement de la fin de son contrat, le PSG est loin d’avoir perdu espoir pour sa prolongation.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché pour son avenir alors que sa décision est très attendue par le PSG et le Real Madrid. Malgré l’existence d’un accord moral entre l’international français et l’écurie espagnole, le Paris Saint-Germain garde espoir sur l’issue du dossier comme vous l’a récemment annoncé le10sport.com. Il faut dire que Kylian Mbappé reste à l’écoute des arguments avancés par le PSG, et la direction parisienne aurait d’ailleurs un plan précis pour parvenir à ses fins.

Le PSG y croit pour Mbappé