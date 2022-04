Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid attend le clan Mbappé !

Publié le 25 avril 2022 à 12h15 par Axel Cornic

A Madrid, on se prépare à rencontrer Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé qui gère ses affaires contractuelles.

Au Qatar, une grande partie de l’avenir de Kylian Mbappé s’est peut-être joué ces derniers jours. Plusieurs médias ont en effet parlé du voyage de Fayza Lamari à Doha, où elle aurait rencontré le président Nasser Al-Khelaïfi ainsi que Tamim ben Hamad Al Thani, émir du Qatar et propriétaire du Paris Saint-Germain. Le voyage de la mère de Mbappé n’est toutefois pas terminé, puisqu’elle serait désormais attendue à Madrid dans les prochains jours. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com un accorde principe existe avec le Real Madrid, qui ne semble pas craindre un échec pour le moment.

Le Real Madrid confiant avant de rencontrer la mère de Mbappé