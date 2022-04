Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fixé la deadline pour son avenir !

Publié le 25 avril 2022 à 8h15 par Axel Cornic mis à jour le 25 avril 2022 à 8h20

L’avenir de Kylian Mbappé passionne en France comme à l’étranger, mais le mystère ne devrait pas être levé de sitôt concernant sa future destination.

On est rentré dans le sprint finale. Dans seulement quelques semaines le contrat liant Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain touchera à son terme et au Qatar son avenir est peut-être en train de se jouer. Plusieurs sources ont en effet parlé d’un voyage de son entourage à Doha, où il y aurait eu une rencontre avec le président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’avec l’émir du Qatar, propriétaire du PSG. Des informations d’ailleurs confirmées par Leonardo, en marge du match nul face au RC Lens ce samedi (1-1). « Oui, il y a des discussions à Doha, on se rencontre » a déclaré le directeur sportif du PSG, au micro de Canal + . « Les discussions avec Kylian, je pense qu’il y en a toujours eu. Kylian parle avec nous aussi, il y a une communication constante, il est encore en réflexion, il voit tout. Je pense qu’il y a une possibilité qu’il reste ». Le danger est toutefois toujours présent, puisqu’une rencontre serait également prévue avec le Real Madrid au cours des prochains jours.

Mbappé ne dira rien avant le 21 mai