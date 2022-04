Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La clé du dossier Mbappé est dévoilée !

Publié le 25 avril 2022 à 5h15 par Thibault Morlain

Alors que l’issue du feuilleton Kylian Mbappé est toujours incertaine, Daniel Riolo a dévoilé ce qui pourrait faire pencher la balance du côté du PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché concernant son avenir. Va-t-il prolonger avec le club de la capitale ? Va-t-il rejoindre libre le Real Madrid ? Ce samedi, après la rencontre face au RC Lens, Mbappé a d’ailleurs maintenu cette incertitude à son sujet, expliquant devant les journalistes : « Rien n’a changé. Je n’ai rien de plus à dire. Si c’est mon dernier titre de champion de France ? Ben il faut faire en sorte qu’on gagne déjà ! Peut-être que je resterai et qu’on ne gagnera pas ».

« Ce qui manque… »