Mercato - PSG : Le départ est confirmé pour Pochettino ?

Publié le 25 avril 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino est annoncé loin du PSG cet été, Leonardo s’est exprimé à ce sujet samedi soir en restant très énigmatique… Une manière de confirmer son départ ?

Malgré le dixième titre de l’histoire du PSG remporté samedi soir après le match nul contre le RC Lens (1-1), l’ambiance n’était pas vraiment à la fête au Parc des Princes. Les supporters restent très remontés par la tournure de la saison et notamment l’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions. Le départ de Mauricio Pochettino semble d’ailleurs acté depuis un bon moment, et le discours de Leonardo à ce sujet samedi soir sur Canal + n’a pas de quoi rassurer l’entraineur du PSG.

Leonardo très évasif sur Pochettino