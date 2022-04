Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sort du silence pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 24 avril 2022 à 9h15 par La rédaction

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG est toujours incertain, Leonardo s’est confié sur le futur du technicien argentin.

Même si le PSG a obtenu ce samedi son 10ème titre de champion de France, difficile de considérer cette saison comme un succès. Mauricio Pochettino sait qu’il était attendu en Ligue des Champions et qu’il a échoué, de quoi laisser planer le doute sur son avenir. Comme vous l’avait révélé le10sport.com le 9 novembre dernier, son futur au PSG était déjà remis en question. Maintenant que Paris n’a plus rien à jouer, un point va pouvoir être fait. Après le nul contre Lens (1-1), Leonardo a donné quelques indices sur les négociations à venir.

«C’est vrai que c’était une saison lourde»