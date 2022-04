Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ confirmé pour deux stars du projet QSI !

Publié le 24 avril 2022 à 7h45 par Dan Marciano

Le PSG aurait pris la décision de se séparer d'Angel Di Maria et de Mauro Icardi. Les deux joueurs pourraient se relancer en Italie la saison prochaine.

Après l'élimination de son équipe face en huitième de finale de Ligue des champions, Leonardo va lancer les gros chantiers. Même s'il se retrouve sur la sellette, le directeur sportif du PSG poursuit son travail et se concentre notamment sur la vente d'éléments. Le mercato estival pourrait être l'occasion pour le club parisien de dégraisser son effectif et de repartir sur de nouvelles bases la saison prochaine. Et deux départs seraient d'ores et déjà actés en interne.

Di Maria et Icardi sur le départ