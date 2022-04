Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un invité surprise dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 24 avril 2022 à 4h15 par Thibault Morlain

Quand il s’agit d’évoquer l’avenir de Kylian Mbappé, il est surtout question d’une prolongation au PSG ou d’un départ vers le Real Madrid. Mais une troisième option pourrait bien s’offrir au Français.

La fin de saison approche et pour le moment, on ne connait toujours pas l’issue de feuilleton Kylian Mbappé. Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, l’international français est toujours en train réfléchir concernant la suite de sa carrière. D’un côté, Mbappé voit le Real Madrid, le club de ses rêves, lui tendre les bras et attendre son arrivée libre. De l’autre côté, il y a le PSG qui refuse de baisser les bras aussi facilement. Ainsi, depuis plusieurs mois, le club de la capitale se démène pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, étant prêt à lui proposer un véritable pont d’or pour cela.

Une autre possibilité pour Mbappé ?