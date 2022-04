Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment le Qatar compte prolonger Kylian Mbappé !

Publié le 23 avril 2022 à 16h30 par Bernard Colas

Bientôt libre, Kylian Mbappé fait toujours l’objet de nombreuses discussions. Cette semaine, Fayza Lamari s’est rendue à Doha afin d'évoquer l’avenir de son fils avec l’état-major du PSG. Alors que la mère du Français est désormais attendue à Madrid, le club de la capitale a de quoi reprendre espoir pour l’avenir de sa star.

Les jours s’enchaînent, et les rumeurs se multiplient à l’approche de la date fatidique du 30 juin, où Kylian Mbappé arrivera à la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain. Promis au Real Madrid l’été dernier, l’international français se montre aujourd’hui beaucoup plus mesuré concernant la suite de sa carrière comme il l’a indiqué aux journalistes présents au Parc des Princes le 3 avril dernier pour la réception de Lorient (5-1). « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr », a lâché ce soir-là Mbappé en zone mixte, quelques minutes après s’être montré plus bavard au micro de Prime Vidéo : « Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. » Une sortie qui laisse de l’espoir au PSG, et en interne, on se veut justement optimiste sur la conclusion du dossier malgré l’existence d’un accord moral entre Mbappé et le Real Madrid comme vous l’a révélé le10sport.com. À ce jour, le Bondynois n’a encore rien signé, et le club de la capitale veut mettre toutes les chances de son côté pour conserver sa star.

Un salaire XXL attend Mbappé, qui veut des garanties sportives

Et ces dernières heures ont peut-être permis au PSG de rattraper un peu plus son retard sur le Real Madrid. Fayza Lamari s’est rendue à Doha afin notamment de poursuivre les discussions avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, et les sujets de ces pourparlers semblent identifiés. D’après Le Parisien , l’échange entre le club de la capitale et le clan Mbappé a dépassé le cadre financier. S’il prolonge, le champion du monde tricolore est déjà assuré de toucher le jackpot, avec un salaire annuel de 50M€ et une prime de fidélité de 100M€ pour un contrat de deux saisons. En revanche, Kylian Mbappé attend toujours des garanties sportives pour prolonger, lui qui rêve de remporter la Ligue des champions avec le PSG. Plusieurs zones d’ombre restent à éclaircir pour la prochaine saison de l’écurie parisienne, alors que de nouveaux joueurs devraient débarquer, tandis que l’avenir de Leonardo et surtout Mauricio Pochettino reste incertain. Difficile ainsi pour Kylian Mbappé de se projeter, obligeant les Qataris à se montrer convaincant dans leurs réponses avec le clan Mbappé, mais le PSG pourrait se démarquer du Real Madrid sur un autre argument de poids.

Avantage PSG pour les droits à l’image ?