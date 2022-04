Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a lâché une énorme confidence sur son avenir en privé !

Publié le 23 avril 2022 à 11h45 par Bernard Colas

Alors que sa réponse se fait attendre, Kylian Mbappé n’a pas l’intention de trancher pour son avenir avant la fin de la saison. D’ailleurs, le Bondynois pourrait prendre un temps de réflexion supplémentaire…

Entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché. Dernièrement, l’international français a confirmé qu’il était toujours en pleine réflexion concernant la suite de sa carrière, alors que son bail arrive à expiration avec le Paris Saint-Germain. À Madrid, l’international français est attendu de pied ferme, mais le club de la capitale n’a pas dit son dernier mot, et de nouvelles discussions se sont tenues cette semaine à Doha entre l’état-major du PSG et Fayza Lamari, mère du joueur. Cette dernière devrait désormais se rendre à Madrid pour y rencontrer les dirigeants merengue, mais l’issue du feuilleton Mbappé semble loin d’être imminente.

Pas de décision avant juin minimum ?