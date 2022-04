Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé, Perez va plomber un dossier XXL du PSG !

Publié le 23 avril 2022 à 21h00 par Dan Marciano

Comme l'ont annoncé plusieurs médias, le Real Madrid serait sur le point de s'attacher les services d'Antonio Rüdiger. Le profil de l'international allemand aurait plu à Florentino Perez, président du club espagnol.

C'est un secret de polichinelle, le Real Madrid suit attentivement la situation de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club espagnol attend une décision du joueur, qui souhaite, dans un premier temps, entendre la proposition de ses dirigeants. En attendant, les dirigeants merengue se concentrent sur d'autres dossiers, notamment sur le recrutement d'un défenseur central. Et à en croire la presse étrangère, le Real Madrid serait sur le point d'acter l'arrivée d'un joueur, courtisé aussi par le PSG.

Le choix Rüdiger justifié