Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une terrible nouvelle pour la succession de Mbappé !

Publié le 23 avril 2022 à 20h10 par Dan Marciano

A la recherche de renforts offensifs, le PSG suivrait notamment les prestations de Karim Adeyemi (RB Salzbourg). Mais le jeune joueur serait aussi très apprécié par le Borussia Dortmund, comme l'a laissé entendre son directeur sportif.

Restera, restera pas ? Pour l'heure, l'avenir de Kylian Mbappé au PSG reste incertain. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur dispose d'un accord de principe avec le Real Madrid, mais n'exclut pas une prolongation de courte durée avec le club parisien. Afin de ne pas être pris de court, les responsables du PSG ont commencé à se pencher sur sa succession. Selon Sky Sports , l'équipe française serait notamment en contact avec Karim Adeyemi, jeune joueur du RB Salzbourg.

Le BVB ouvre la porte à Adeyemi