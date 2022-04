Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une terrible nouvelle se confirme pour le Qatar avec Haaland !

Publié le 23 avril 2022 à 18h10 par Pierrick Levallet

Pour pallier l'éventuel départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG lorgne sur Erling Haaland. Mais le Norvégien devrait prendre une autre direction pour son avenir.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé demeure toujours très incertain, le PSG essayerait de se préparer au pire. Dans cette optique, Leonardo aurait exploré de nombreuses pistes jusqu’à présent pour trouver un successeur à l’attaquant de 23 ans. Ainsi, en août dernier, le10sport.com vous annonçait en exclusivité qu’Erling Haaland était l’une des priorités des propriétaires qataris du PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Cependant, d’autres clubs seraient également sur le coup. Et l’un des prétendants du Norvégien serait en passe de rafler le gros lot.

Un accord est proche d’être trouvé entre Haaland et Manchester City