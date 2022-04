Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’agite en coulisse pour cette piste offensive de Laporta !

Publié le 23 avril 2022 à 17h00 par Thomas Bourseau

Dans le viseur du FC Barcelone, Gabriel Jesus discuterait, par le biais de ses représentants, avec Arsenal. Et ce, depuis un bon moment à présent…

En marge du prochain mercato estival, Joan Laporta travaillerait en amont pour dénicher le nouvel attaquant tant souhaité. Robert Lewandowski semblerait être la priorité du président du FC Barcelone, mais la détermination du Bayern Munich de conserver son attaquant serait le premier gros obstacle lorsque la question économique demeure le deuxième. De quoi pousser le comité de direction du FC Barcelone à explorer d’autres horizons, ainsi que la piste menant à Gabriel Jesus. Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Manchester City, l’international brésilien pourrait finir par ne pas prolonger son engagement envers les Skyblues . Cependant, il n’y aurait aucune négociation à signaler à ce jour selon le média Lance.

Arsenal discuterait avec le clan Gabriel Jesus !