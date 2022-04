Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie forte de Xavi sur la nouvelle ère post-Messi au Barça !

Publié le 23 avril 2022 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 23 avril 2022 à 14h35

Au cours d’une conférence de presse organisée ce samedi, Xavi est revenu sur la saison mouvementée du FC Barcelone, marquée par le départ de Lionel Messi en août dernier, obligeant le club à entrer dans une nouvelle ère.

Depuis quelques mois, le FC Barcelone vit le début d’une nouvelle ère. Celle-ci a débuté dès l’été dernier, lorsque Lionel Messi n’a pas été conservé par le club en raison de ses problèmes financiers. Désormais au PSG, La Pulga regarde ainsi de loin les nombreux changements qui se sont opérés chez les Blaugrana . En froid avec le président Joan Laporta, Ronald Koeman a été démis de ses fonctions en octobre 2021 pour laisser place à Xavi. L’enfant du club a rapidement été adopté par les Blaugrana , et malgré des débuts difficiles, l’entraîneur de 42 ans a fini par convaincre et apparaît comme l’élément central de ce projet, que Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Ferran Torres ont rejoint durant le mercato hivernal. Deuxième de Liga, le FC Barcelone est parvenu à se relancer, un réveil tardif qui ne devrait pas empêcher le 35e sacre de l’histoire du Real Madrid. Pour autant, Xavi a de quoi savourer le parcours de ses joueurs durant la seconde partie de cette saison à rebondissements comme l’a rappelé l’ancien milieu.

« Sans Messi, tout devient plus difficile »

« Il y a des moments de tout. Il y a eu des moments de science-fiction, comme le 0-4 au Bernabéu, mais aussi de terreur, comme la situation du Covid ou lorsque nous étions neuvièmes en championnat. C'est notre réalité et nous devons l'affronter. Nous sommes dans l'ère post-Messi, nous devons être très patients. J'ai été le premier à aspirer à gagner des titres, mais nous devons nous renforcer pour l'année prochaine. Nous devons être réalistes, calmes et patients. Sans Messi, tout devient plus difficile. L'attitude de l'équipe est cependant louable » , a confié Xavi dans des propos relayés par Sport , avant de comparer un peu plus tard la situation du FC Barcelone avec celle de Manchester United, qui tente encore aujourd’hui de se reconstruire : « Nous sommes dans les premiers mois de l'ère post-Messi. United aussi a également du mal à revenir. Le Barça ne peut pas se le permettre, nous y travaillons. »

« Nous planifions pour l'année prochaine mais nous dépendons des finances du club »