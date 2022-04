Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’annonce troublante de Xavi sur le recrutement estival !

Publié le 23 avril 2022 à 14h00 par Bernard Colas

Désireux de se renforcer durant l’intersaison, Xavi ne cache pas le fait que l’état des finances du FC Barcelone sera déterminant pour le recrutement estival.

Pour sa première saison au FC Barcelone, Xavi a répondu aux attentes bien que le club culé s’est réveillé trop tard pour espérer faire trembler le Real Madrid au classement. Le nouvel entraîneur blaugrana a pu compter sur un mercato hivernal agité, marqué par les arrivées d’Adama Traoré, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Dani Alves. Alors que la fin de saison approche, le Barça prépare son recrutement estival, et plusieurs pistes de choix ont déjà été activées par Joan Laporta et Xavi. Andreas Christensen (Chelsea) et Franck Kessié (AC Milan) sont annoncés avec insistance en Catalogne alors que les deux joueurs seront bientôt libres, tandis que Robert Lewandowski (Bayern Munich) est visé pour renforcer le secteur offensif. Interrogé ce samedi sur le mercato à venir, Xavi reconnaît que la situation financière du FC Barcelone sera déterminante pour ces dossiers.

« Nous dépendons des finances du club. Nous verrons ce que nous pouvons faire »