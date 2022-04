Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski vend la mèche pour son avenir !

Publié le 23 avril 2022 à 11h00 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2023, Robert Lewandowski semble bel et bien se diriger vers un départ du Bayern Munich, avec le FC Barcelone prêt à l’accueillir les bras ouverts.

La prochaine star offensive du FC Barcelone, ça pourrait bien être lui. A bientôt 34 ans et après avoir tout gagné avec le Bayern Munich ces dernières saisons, Robert Lewandowski semble vouloir ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que son nom a notamment circulé du côté du Paris Saint-Germain, mais c’est désormais le FC Barcelone qui tiendrait la corde. Interrogé sur une possible arrivée du serial-buteur polonais, le président Joan Laporta a d’ailleurs entretenu l’espoir des supporters, expliquant dans une vidéo relayée par la Cadena COPE : « Lewandowski ? Il est susceptible de venir ».

Un dernier titre et puis s’en va