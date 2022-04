Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vézirian en rajoute encore une couche sur la vente de l’OM !

Publié le 23 avril 2022 à 13h30 par Thibault Morlain

Depuis plus d’un an maintenant, Thibaud Vézirian ne cesse d’affirmer que l’OM est vendu. Et le journaliste s’est de nouveau prononcé sur le sujet.

A l’OM, les rumeurs à propos d’une vente de Frank McCourt ne cessent de revenir sur la table. Les démentis de l’Américain ou Pablo Longoria n’y changent d’ailleurs rien. Ces derniers jours, des propos du président de l’OM, datant en réalité d’il y a un an, sont d'ailleurs ressortis. « Les rumeurs sur la vente du club me surprennent. Depuis janvier, le propriétaire a fait une déclaration, il est venu ici, il a dit aux fans que ce club n'est pas à vendre. Avec lui je parle encore sur les projets d'avenir. Il y a beaucoup d'intérêt à déstabiliser le club. Pour le moment, cependant, je suis désolé de décevoir ceux qui ont répandu certaines rumeurs : Marseille n'est pas à vendre », avait expliqué Longoria. Bien que cette sortie remontent à avril 2021, elle n’a pas manqué de faire réagir, notamment Thibaud Vézirian. Depuis plus d'un an maintenant, le journaliste insiste sur le fait que l’OM est déjà vendu à l’Arabie Saoudite.

« Il est obligé de dire non… »