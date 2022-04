Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Wahbi Khazri est conseillé à Longoria !

Publié le 24 avril 2022 à 3h30 par Thibault Morlain

Arrivant au terme de son contrat avec l’ASSE, Wahbi Khazri sera libre d’ici quelques semaines. Une occasion à saisir pour Pablo Longoria ?

Du côté de l’OM, Pablo Longoria prépare déjà le prochain mercato estival. Sur la Canebière, le marché des transferts s’annonce agité et les rumeurs sont déjà nombreuses. Le président phocéen étudierait en effet plusieurs dossiers afin de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, qui souhaite accueillir de nouveaux joueurs cet été. Longoria reçoit également certains conseils pour son recrutement et dernièrement, c’est le nom de Wahbi Khazri qui lui a été soufflé.

« Ça peut être un bon coup »