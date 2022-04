Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ à 0€ se confirme pour cet attaquant de Dupraz !

Publié le 23 avril 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

Arrivant au terme de son contrat avec l’ASSE, Arnaud Nordin ne devrait pas continuer avec les Verts la saison prochaine.

Ce n’est qu’à la fin de la saison, quand l’ASSE sera définitivement fixée sur son sort, que les joueurs de Pascal Dupraz se pencheront sur leur avenir. Et plusieurs Stéphanois vont devoir prendre une grande décision. En effet, de nombreux joueurs de l’ASSE arrivent au terme de leur contrat et pourraient ainsi partir libre dans quelques semaines. C’est notamment le cas de Wahbi Khazri ou encore Arnaud Nordin. D’ailleurs, pour ce qui est de ce dernier, le sort serait déjà scellé.

Direction Montpellier !