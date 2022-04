Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces énormes révélations sur l’avenir de Wahbi Khazri !

Publié le 23 avril 2022 à 9h30 par Thibault Morlain

S’il a dernièrement été annoncé que Wahbi Khazri pourrait prolonger à l’ASSE, le Tunisien serait cependant très courtisé sur le marché des transferts.

Actuellement, Wahbi Khazri est pleinement concentré sur la course au maintien avec l’ASSE. Ce n’est qu’après la fin de la saison que le Tunisien se penchera sur son avenir. Et un choix important attend l’attaquant de Pascal Dupraz. En effet, à 31 ans, Khazri arrive au terme de son contrat avec l’ASSE et l’incertitude plane concernant la suite de sa dernière. Selon les derniers échos, il était expliqué que le Stéphanois, heureux dans le Forez, serait prêt à consentir certains efforts financiers pour continuer avec les Verts en cas de maintien. Mais l’ombre d’un départ de Wahbi Khazri plane toujours.

Plusieurs options pour Khazri !