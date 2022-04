Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un invité de dernière minute dans le feuilleton Kamara

Publié le 23 avril 2022 à 21h10 par Axel Cornic

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble se rapproche de l’Atlético de Madrid... mais d’autres clubs pourraient créer la surprise.

C’est une séparation qui a un gout d’échec pour l’Olympique de Marseille. Formé au club et très importants ces dernières années, Boubacar Kamara devrait partir à la fin de son contrat, le 30 juin prochain. Pablo Longoria n’a pas réussi à le prolonger, ni d’ailleurs à le vendre cet hiver, lorsque l’OM pouvait encore espérer récupérer un minimum d’argent de son départ. Désormais, Kamara affole l’Europe et c’est l’Atlético de Madrid qui semble tenir la corde, même si Steven Gerrard aimerait beaucoup le convaincre à rejoindre Aston Villa cet été. Un autre club semble être à l’affût, espérant pouvoir sauter sur la moindre occasion.

L’Inter pourrait créer la surprise