Mercato - Barcelone : Une star de Guardiola aurait tranché pour son départ !

Publié le 23 avril 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Bien que le FC Barcelone soit sur les rangs, Arsenal aurait déjà initié les premiers contacts avec le clan Gabriel Jesus alors que l’international brésilien semblerait être ouvert à l’éventualité de signer en faveur des Gunners.

En attestent les pistes menant à Robert Lewandowski ou encore Erling Braut Haaland, Joan Laporta semble être une nouvelle fois prêt à profiter du marché des transferts afin de renforcer le secteur offensif de l’effectif de Xavi Hernandez après les arrivées de Ferran Torres et de Pierre-Emerick Aubameyang entre autres cet hiver. Le président du FC Barcelone a même confié à Mundo Deportivo dernièrement qu’il comptait voir débarquer quatre voire cinq recrues à l’intersaison. Gabriel Jesus serait une option prise en considération par le comité de direction du FC Barcelone. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à une telle éventualité à en croire la tournure des événements dans ce feuilleton.

Gabriel Jesus ouvert à l’idée de signer à Arsenal, mais…