Mercato - PSG : Le Borussia Dortmund a vendu la mèche pour Haaland !

Publié le 23 avril 2022 à 19h15 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG songe à Erling Braut Haaland pour remplacer Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le soulignait en août dernier, l’avenir du Norvégien s’écrirait à Manchester City. Et le directeur sportif du Borussia Dortmund a affirmé qu’il ne serait pas surpris de voir Haaland rejoindre la Premier League !

Et si le successeur de Kylian Mbappé, si ce dernier venait à quitter le PSG libre de tout contrat cet été, se nommait Erling Braut Haaland ? Le10sport.com vous révélait en août dernier que la priorité des dirigeants qataris en cas de départ de Mbappé n’était autre qu’Haaland. Cependant, le buteur du Borussia Dortmund figurerait dans les petits papiers de Manchester City entre autres. Et selon la presse anglaise, un accord serait presque en passe d’être trouvé entre le clan Haaland et le club entraîné par Pep Guardiola. Il en serait de même pour le paiement de sa clause libératoire de 75M€. Pour WAZ , Michael Zorc affirmait vendredi ne pas regretter l’inclusion de la clause en question.

« La Premier League ? Ce ne serait pas une surprise totale pour nous »