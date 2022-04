Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de cet indésirable sur son départ avorté !

Publié le 24 avril 2022 à 1h00 par Thibault Morlain

Tout proche d’un départ cet hiver, Luuk de Jong est finalement resté au FC Barcelone. Le Néerlandais est d’ailleurs revenu sur ce choix fort.

Prêté par le FC Séville au FC Barcelone l’été dernier, Luuk de Jong est rapidement devenu un indésirable en Catalogne. Avec ses performances décevantes, le Néerlandais est vivement critiqué. Ainsi, cet hiver, après seulement 6 mois passés au Barça, De Jong était poussé vers la sortie. Le départ était très proche pour l’attaquant de Xavi, mais finalement, aucune opération ne s’est concrétisée. Le buteur de 31 ans est donc resté à Barcelone où il a su totalement inverser la tendance en marquant des buts décisifs.

« J’ai fait le choix de rester et de continuer à me battre »